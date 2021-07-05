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محامي مصري يكشف عن كارثة سببتها سفينة "إيفر غيفن" بقناة السويس

منذ 53 دقيقة
1703
محامي مصري يكشف عن كارثة سببتها سفينة "إيفر غيفن" بقناة السويس

القاهرة (صدى):
كشف محامي الجمعية التعاونية للصيد في مصر عبده مصطفى كمال، عن تسبب السفينة "إيفر غيفين" في كارثة لدى جنوحها في قناة السويس.

وأوضح المحامي أن السفينة فرغت 9000 طن من مياه الصابورة الملوثة خلال أعمال التعويم في القناة، وهي مياه شديدة الخطورة على الأحياء البحرية والثروة السمكية.

وأشار إلى أنه يطلق عليها "المياه الغازية" لأنها تقضي على الكائنات الحية المائية، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق خلال منشورات الخطوط التوجيهية لمياه الصابورة أن الأضرار التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية من المياه وما تحتويها من مواد ملوثة خطرة بلغت خسائرها 137 مليار دولار على الأقل في العام الواحد.

وأضاف: "الآثار المترتبة على تفريغ مياه الصابورة من السفينة في قناة السويس ستؤدي إلى نفوق الأسماك وتمتد آثارها لسنوات طويلة".

اقرأ أيضا:

مصر
قناة السويس
إيفر غيفن

التعليقات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو ديما
انت ياهلالي ابيك تتابع مبارياتك بس من 1410 الى 1417 ولله ان تخجل من تتابع الهلال مره ثانيه صغار سن ولا تدرون وش اللي...
ابو عمار
اوكي
زمن الفتن
وعتبي على من يكتب ويتمسخر علبتين جبن وغيره من التعليقات اللي ما ادري وش يحس فيه اللي يكتب وين الغيره على اعراض اخواتك المسلمات...
ابو عمار
اوكي

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