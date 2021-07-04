السفير أسامة نقلي يحضر تصوير مسلسل "تساهيل" في القاهرة

القاهرة (صدى):
زار سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي، أمس الأحد، مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك للوقوف على أعمال تصوير المسلسل السعودي "تساهيل".
وشارك السفير أسامة نقلي، في تدشين العمل والتجول في أماكن التصوير، مشيدا بمستوى الإنتاج، ومشاركة نجوم البلدين الشقيقين جنباً إلى جنب في هذا العمل.
وأبدى نقلي إعجابه بالكفاءات الفنية السعودية الشابة المشاركة في المسلسل، مشيدا بطموحهم وحماسهم اللامحدود.
وأبدى السفير سعادته بتوالي الأعمال الفنية المشتركة بين البلدين مما يعكس البعد الثقافي للعلاقات التاريخية المتميزة.
يذكر أن مسلسل تساهيل يتم تصويره بين كل من الرياض، وجدة، والطائف، والقاهرة، وكينيا.