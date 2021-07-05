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خايف على حلاله من الكورونا
منذ 12 ساعة
2079
4
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130143
منذ 10 ساعات
هههههههههههههههههه ..
.. علامه غطى وجهه وخرقه طالع ..غبي...!!
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14403
منذ 3 ساعات
خراف ملاح بارك الله لصاحبها باقي لها بامبرز وتطلع الطيارة
ابو عمار
عدد التعليقات : 51210
منذ 42 دقيقة
هههههههههههههههههه
¥ ولد نجد ¥
عدد التعليقات : 5266
منذ 22 دقيقة
🤣🤣🤣🤣🤣
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أحدث التعليقات
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: أنت * الأمِير *الّذي *إمتطى * صهوة *جَوَادِه ✍🏻 فِي * لَيل * أظلَم *...
ابو عمار
تمزح معها
¥ ولد نجد ¥
🤣🤣🤣🤣🤣
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
طيب
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