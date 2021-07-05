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بالفيديو .. الداخلية: غرامة مالية على من يحاول الوصول للمسجد الحرام دون تصريح بدءًا من يوم غد

منذ 22 ساعة
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بالفيديو .. الداخلية: غرامة مالية على من يحاول الوصول للمسجد الحرام دون تصريح بدءًا من يوم غد

مكة المكرمة (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي حول الذي عقده اليوم الأحد، أنه سيتم معاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 10 الآف ريال وفي حال تكرارها ستتضاعف العقوبة.

ولفت إلى أن ذلك سيطبق اعتبارًا من 25 ذي القعدة الجاري حتى نهاية 13 من ذي الحجة المقبل، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة للحد من تفشي كورونا خلال موسم حج هذا العام.

وزارة الداخلية
الحج
موسم الحج
الداخلية
غرامة مالية

التعليقات

الووووووو
الووووووو عدد التعليقات : 129
منذ 18 ساعة
صار المواطن مايرتدع الا اذا جبتوا لة طاري الغرامة ياالله انك تعين بس...
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14451
منذ 13 ساعة
معك تصريح خش المشاعر. وإلا طس ومعك الغرامة. لا تسوي فيها ذكي وتغامر بذهب أم العيال
الووووووو
الووووووو عدد التعليقات : 129
منذ ساعة
زق. بخش على سلح يافاهم وتعرف تقطع وتسد فمك ياامعة

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ** والمطلوب نذبح الذبايح مثلاً ***!!!! من جد كلً على ليلاه يغني **
نتووووتتتت
من أول سعودي
ابو محمد 😎 ✍️
مجنون متهور ..
الووووووو
مدام رجعنا العلاقات مع العراق الشقيق لماذا لايسمح باستيراد المواشي الحية لو حصل سوف يكون هناك انخفاض كبير بالاسعار لان العراق العظيم يمتلك ثروة...
قرم
لحوول الله يارب.

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