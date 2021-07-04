نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السفير أسامة نقلي يحضر تصوير مسلسل "تساهيل" في القاهرة

منذ ساعة
631
3
السفير أسامة نقلي يحضر تصوير مسلسل "تساهيل" في القاهرة

القاهرة (صدى):
زار سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي، أمس الأحد، مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك للوقوف على أعمال تصوير المسلسل السعودي "تساهيل".

وشارك السفير أسامة نقلي، في تدشين العمل والتجول في أماكن التصوير، مشيدا بمستوى الإنتاج، ومشاركة نجوم البلدين الشقيقين جنباً إلى جنب في هذا العمل.

وأبدى نقلي إعجابه بالكفاءات الفنية السعودية الشابة المشاركة في المسلسل، مشيدا بطموحهم وحماسهم اللامحدود.

وأبدى السفير سعادته بتوالي الأعمال الفنية المشتركة بين البلدين مما يعكس البعد الثقافي للعلاقات التاريخية المتميزة.

يذكر أن مسلسل تساهيل يتم تصويره بين كل من الرياض، وجدة، والطائف، والقاهرة، وكينيا.

القاهرة
سفير المملكة
أسامة نقلي
مسلسل تساهيل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14391
منذ 26 دقيقة
يا مسهل سهلها على عبادك المكروبين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14391
منذ 14 دقيقة
نفخ في الكيكة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14391
منذ دقيقة
الأعصاب مشدودة جدا جدا والكيكة باين عليها حلوة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الأعصاب مشدودة جدا جدا والكيكة باين عليها حلوة
د محمد ماجد بخش
نفخ في الكيكة
د محمد ماجد بخش
سهالة وتوفيق لهم ولنا وللمضحين والمكبرين والصائمين والذاكرين "والفجر وليال عشر"
د محمد ماجد بخش
خراف ملاح بارك الله لصاحبها باقي لها بامبرز وتطلع الطيارة
د محمد ماجد بخش
نص إمرأة تكفي خليكن واقفات

أخر الأخبار

الشركة السعودية للكهرباء توفر وظيفة إدارية شاغرة بالرياض
الشركة السعودية للكهرباء توفر وظيفة إدارية شاغرة بالرياض
منذ 20 دقيقة 1356
رجل يشعل النيران في زوجته في لحظة غضب !
رجل يشعل النيران في زوجته في لحظة غضب !
منذ 37 دقيقة 384
صورة.. حريق في شقة سكنية بجدة
صورة.. حريق في شقة سكنية بجدة
منذ ساعة 1695
الخضيري ينصح بإجراء منظار القولون دوريًا لمن تجاوز عمره الـ 50
الخضيري ينصح بإجراء منظار القولون دوريًا لمن تجاوز عمره الـ 50
منذ ساعة 1674
السفير أسامة نقلي يحضر تصوير مسلسل "تساهيل" في القاهرة
السفير أسامة نقلي يحضر تصوير مسلسل "تساهيل" في القاهرة
منذ ساعة 631
بايدن يركع أمام مسؤولة إسرائيلية
بايدن يركع أمام مسؤولة إسرائيلية
منذ ساعة 2144
فيديو.. غضب إيراني وتنديد بالنظام بسبب انقطاع الكهرباء
فيديو.. غضب إيراني وتنديد بالنظام بسبب انقطاع الكهرباء
منذ ساعتين 1764
الحج والعمرة: للمرأة حرية اختيار تحميل صورتها بالبطاقة الذكية من عدمه
الحج والعمرة: للمرأة حرية اختيار تحميل صورتها بالبطاقة الذكية من عدمه
منذ ساعتين 1817
طارق عبدالله تعاونيًا لـ 3 مواسم
طارق عبدالله تعاونيًا لـ 3 مواسم
منذ 3 ساعات 1857
نجل مسؤول حوثي متهم باغتصاب 12 فتاة يمنية وتوثيق فعلته
نجل مسؤول حوثي متهم باغتصاب 12 فتاة يمنية وتوثيق فعلته
منذ 3 ساعات 2721