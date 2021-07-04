نجل مسؤول حوثي متهم باغتصاب 12 فتاة يمنية وتوثيق فعلته

فهمي محمد (صدى):
يواجه نجل مسؤول أمني بمليشيا الحوثي الإرهابية، تهمة اغتصاب 12 فتاة بمحافظة الحديدة في اليمن، وتوثيق جرائمة بكاميرا هاتفه لابتزاز ضحاياه.
وصدر حكم قضائي بحق "حمزة القدسي" من المحكمة الابتدائية بالحديدة، يدينه ويعاقبه بالحبس لمدة سنة، وغرامة 700 ألف ريال يمني.
وأثار الحكم غضب اليمنيين، مطالبين بإعادة محاكمته، وإسقاط أقسى العقوبات عليه، بما يتناسب مع القانون اليمني.
وقد ثبت قيام الجاني العام الماضي، باختطاف فتاة قاصر إلى منزل والده، وأرغمها على شرب مادة مخدرة، ثم قام باغتصابها وتصويرها لتهديدها بعد أن انتهى من فعلته، إذ قام بتكرير فعلته 4 مرات، بعدما قام بابتزازها.
ووصلت قضية الفتاة إلى البحث الجنائي بالحديدة، ليتم العثور بعد ذلك على مقاطع وصور مخلة في هاتف الجاني، ليتبين أنه قام بالجريمة ذاتها بحق 11 فتاة أخرى.