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بالفيديو.. والد الشرطي المقتول في الكويت يروي آخر مكالمة بينه وبين نجله

منذ ساعة
2057
بالفيديو.. والد الشرطي المقتول في الكويت يروي آخر مكالمة بينه وبين نجله

خالد الظفيري (صدى):
روى محمد الرشيدي، والد شرطي المرور المقتول على يد الوافد السوري قاتل امه في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، تفاصيل آخر مكالمة تمت بينه وبين نجله "عبدالعزيز" قبل رحيله.

وذكر أنه تواصل مع نجله في الساعة السادسة صباحًا حيث ذكر الأخير أنه سيبدأ دوام العمل، لافتا إلى أنه بحلول الساعة التاسعة و 30 دقيقة صباحا جاء ابناء أخته وأحد أولاد عمه إلى منزله واصطحبوه للخارج، وذلك بحسب ما حديثه في قناة "atv".

وأضاف أنه تساءل عن سبب خروجه فعلم أن نجله مصاب، لكنه أدرك بعدها أنه توفي، مؤكدًا أنه حاول معرفة سبب وفاته حينها لكنه لم يحصل على أية تفاصيل في بداية الأمر.

يذكر أن الوافد السوري قتل "عبدالعزيز" بعدة طعنات، وذلك عندما استوقفه الأخير لارتكابه مخالفة مرورية، في واقعة تناولت تفاصيلها صحيفة "صدى".

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قتل
الكويت
جرائم قتل
عبدالعزيز الرشيدي
عبدالعزيز محمد الرشيدي
محافظة الأحمدي
منطقة المهبولة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ليش مايحطون مخالفه على البلديه ويلزمونهم باالتجديد ...؟؟ .. والا جيدين على المواطنين باالمخالفات ..؟؟
برنس
الله لا يحييك
مغابش
لاحول ولاقوة الا بالله
واضح*** وصريح***
بايعها هالقطو، أو يمكن شارب شئ قالب الطاسة عنده..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههه ماكملوا المقطع..

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