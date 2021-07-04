بالفيديو.. والد الشرطي المقتول في الكويت يروي آخر مكالمة بينه وبين نجله

خالد الظفيري (صدى):
روى محمد الرشيدي، والد شرطي المرور المقتول على يد الوافد السوري قاتل امه في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، تفاصيل آخر مكالمة تمت بينه وبين نجله "عبدالعزيز" قبل رحيله.
وذكر أنه تواصل مع نجله في الساعة السادسة صباحًا حيث ذكر الأخير أنه سيبدأ دوام العمل، لافتا إلى أنه بحلول الساعة التاسعة و 30 دقيقة صباحا جاء ابناء أخته وأحد أولاد عمه إلى منزله واصطحبوه للخارج، وذلك بحسب ما حديثه في قناة "atv".
وأضاف أنه تساءل عن سبب خروجه فعلم أن نجله مصاب، لكنه أدرك بعدها أنه توفي، مؤكدًا أنه حاول معرفة سبب وفاته حينها لكنه لم يحصل على أية تفاصيل في بداية الأمر.
يذكر أن الوافد السوري قتل "عبدالعزيز" بعدة طعنات، وذلك عندما استوقفه الأخير لارتكابه مخالفة مرورية، في واقعة تناولت تفاصيلها صحيفة "صدى".
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