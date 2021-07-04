" راموس " يتفق مع باريس سان جيرمان للإنتقال إليه خلال الفترة المقبلة

وكالات (صدى):
اتم المدافع الإسباني سيرجيو راموس اتفاقه بالكامل مع باريس سان جيرمان، على أن ينتقل إلى النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.
واتفق النادي مع "راموس" خلال الساعات وتم الاتفاق على إتمام العملية، حيث سيلعب "راموس" في حديقة الأمراء الموسم المقبل، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.
وأبلغ "راموس" زملاءه الجدد في باريس أنه سينضم للتدريبات الأسبوع المقبل حيث أصبح كل شيء جاهزًا قبل أن تصبح الصفقة رسمية وسيتم الإعلام خلال الأيام المقبلة.
وأصبح الإعلان عن الصفقة مسألة وقت فقط، وأن "راموس" سيخضع للفحص الطبي خلال الأسبوع المقبل.
وجاء رحيل "راموس" عن ريال مدريد بعد 16 عامًا في سانتياغو برنابيو؛ وذلك بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق عقب خلاف حول مدة العقد والتفاصيل المالية.