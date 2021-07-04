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لاعب من ذوي الإعاقة يشتكي أحد النوادي لرفضهم دخول مرافقه و" فخر " يدعمه

منذ 14 دقيقة
1359
لاعب من ذوي الإعاقة يشتكي أحد النوادي لرفضهم دخول مرافقه و" فخر " يدعمه

خاص (صدى):
أعرب لاعب في المنتخب الوطني "لبوتشيا" من ذوي الاحتياجات الخاصة عن استيائه من أحد النوادي بسبب رفضهم دخول مرافقه إلا بدفع رسوم اشتراك خاصة به على الرغم من أنه غير متمرن.

وقال في تغريدة له على موقع "تويتر": "أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أمس كنت بالفرع بشترك وطلب مني أدفع حق مرافقي.. يعني أدفع اشتراكين وهو مو متمرن بس أنا بتمرن ادفع اشتراك وشدخل مرافقي السائق؟".

ورد أحد موظفي خدمة العملاء الخاصة بالنادي مقدمًا اعتذاره على ما حدث قائلاً: "نعتذر عن سوء الفهم الذي بدر من الموظف المختص بالرد على الحساب.. ونود التوضيح بأن الخصم 50٪ يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ودخول المرافق الغير متدرب له مجانًا وسيتم التعامل مع الحالة المشار إليها".

وفي ذات السياق، أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن دعوة أصحاب المواهب من ذوي الإعاقة إلى الانضمام لبرنامج "فخر" الرياضي، مضيفًا: "بانتظاركم يا أبطال".

ومن جانبه، دعم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعودي "اللاعب" قائلاً: "إذا كنت من أهل الرياض اشتراكك واشتراك مرافقك علينا في ركن الأبطال ويشرفنا وجودك بينا، وكل أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة خصم ٥٠٪ و مرافقية مجانًا".

تجدر الإشارة إلى أن لعبة "لبوتشيا" تستهوي ذوي الإعاقة لما تمتاز به من مرونة وسهولة وتمنح لاعبيها الثقة بالنفس والصبر والتأني وهو ما يجعلها مميزة بين ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ذوي الإعاقة
ذوي الاحتياجات الخاصة
خدمة العملاء
الأمير عبدالعزيز بن تركي
برنامج فخر

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أحدث التعليقات

ابو سعود
المشكله في الشركات الماسكه المشاريع والنظافة ولازم للاسف بلاغ للامانه عشان يرسلو عمال النظافه للمكان الغير نظيف وين المسؤول عن العمال المفترض بنفسه يدور...
¥ ولد نجد ¥
اهم شي طلع البطاقة عرف كيف يتصرف .
¥ ولد نجد ¥
ليته ما فزعله
محمود محمد عبدالعزيز
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