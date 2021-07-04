وزير الطاقة: المقترح السعودي الروسي حظى بقبول الجميع ما عدا الإمارات

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المقترح السعودي الروسي حظى بقبول الجميع ما عدا دولة الإمارات.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال لقائه مع قناة العربية، أنه لولا التخفيضات التطوعية السعودية لما وصلت أسواق النفط لحال الاستقرار.
وأشار وزير الطاقة:"يجب أن يكون هناك زيادة في الإنتاج لمعالجة شح البترول المتوقع في الصيف"، مبينا:"نريد التوازن بين حاجة الدول المنتجة لرعاية مصالحها وأيضا مراعاة الدول المستهلكة".
وتابع:"في اتفاق "إبريل 2020" تدخلت المملكة وحرصت على إيجاد الحلول".