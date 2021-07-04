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وزير الطاقة: المقترح السعودي الروسي حظى بقبول الجميع ما عدا الإمارات

منذ 37 دقيقة
2302
وزير الطاقة: المقترح السعودي الروسي حظى بقبول الجميع ما عدا الإمارات

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المقترح السعودي الروسي حظى بقبول الجميع ما عدا دولة الإمارات.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال لقائه مع قناة العربية، أنه لولا التخفيضات التطوعية السعودية لما وصلت أسواق النفط لحال الاستقرار.

وأشار وزير الطاقة:"يجب أن يكون هناك زيادة في الإنتاج لمعالجة شح البترول المتوقع في الصيف"، مبينا:"نريد التوازن بين حاجة الدول المنتجة لرعاية مصالحها وأيضا مراعاة الدول المستهلكة".

وتابع:"في اتفاق "إبريل 2020" تدخلت المملكة وحرصت على إيجاد الحلول".

 

 

الإمارات
وزارة الطاقة
التوازن
الأمير عبد العزيز بن سلمان

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أحدث التعليقات

المتتبي
الخيل والليل
الحويطي
ياهمل هذا العالمي
الملل
الملاذ اذا ضاقت به السبل هو الله وحده
ساررهه
اللهم اني اسألك الجنه وما قرب إليها من قول وعمل
بلبل البحر
ما دام جاهرت بالتهوين من قدر الصلاة فالله يجعلها عبرة لغيرها..

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