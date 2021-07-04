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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُغرد بأبيات شعرية عن ولي العهد

منذ 47 دقيقة
1885
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُغرد بأبيات شعرية عن ولي العهد

الرياض (صدى):
نظم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، مساء اليوم، أبياتا شعرية عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت الأبيات التي نشرها على حسابه بموقع " تويتر " كالتالي:

أنتَ الهلاكُ لِباغٍ لا يكُفُّ أذًىً

أنتَ الملاذُ لِمنْ ضاقَتْ بِهِ السُّبُلُ

أنتَ الكريمُ بِلا منّ ٍ ولا هدَفٍ

والجُودُ فيكَ أصيلٌ ليس يُفْتَعَلُ

أنْتَ العطُوفُ إذا ما ضاقَ مُنْكَسِرٌ

أنت الدَّواءُ إذا ما شاعَتِ العِلَلُ

وحظيت الأبيات الشعرية بتفاعل كبير من قبل متابعيه، الذين أبدوا إعجابهم بالأبيات، مشيدًا بسمات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

 

شعر
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
محمد
الأمير محمد بن سلمان
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 20
منذ 21 دقيقة
الملاذ اذا ضاقت به السبل هو الله وحده
المتتبي
المتتبي عدد التعليقات : 213
منذ دقيقتين
الخيل والليل

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أحدث التعليقات

المتتبي
الخيل والليل
الحويطي
ياهمل هذا العالمي
الملل
الملاذ اذا ضاقت به السبل هو الله وحده
ساررهه
اللهم اني اسألك الجنه وما قرب إليها من قول وعمل
بلبل البحر
ما دام جاهرت بالتهوين من قدر الصلاة فالله يجعلها عبرة لغيرها..

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