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القبض على مخالفين من الجنسية الهندية لتزوير أوراق رسمية في الرياض

منذ 9 دقائق
1242
القبض على مخالفين من الجنسية الهندية لتزوير أوراق رسمية في الرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بتمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية.

وأوضح "الكريديس" أن المتهمين في العقدين الثاني والثالث من العمر في وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقرا لتزوير الوثائق الرسمية.

وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

الرياض
تزوير
شرطة الرياض
الوثائق الرسمية
نظام الإقامة

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله يستر
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنَا: *سَلمَان *إنْ *رضى *رضينا * وَ *إنْ *زعَل *زعَلنَا✍🏻 وَ *أمريكا *مَاتجهَلنَا * مِنْ...
سالم الروقي
واللي يؤثر على رياضتنا هم الدجالون

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