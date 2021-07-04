القبض على مخالفين من الجنسية الهندية لتزوير أوراق رسمية في الرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بتمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية.
وأوضح "الكريديس" أن المتهمين في العقدين الثاني والثالث من العمر في وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقرا لتزوير الوثائق الرسمية.
وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.