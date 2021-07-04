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بريطاني يجمع 47 ألف دولار لدعم الطفلة الباكية في يورو 2020

منذ 14 دقيقة
1346
بريطاني يجمع 47 ألف دولار لدعم الطفلة الباكية في يورو 2020

وكالات (صدى):
رصدت لقطات فتاة صغيرة ترتدي قميص منتخب ألمانيا خلال مباراة بطولة أوربا وتبكي بعد خسارة منتخب بلادها أمام بريطانيا.

وانتشرت تلك اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما عرض "الطفلة" للتنمر والسخرية من قبل بعض مشجعي بريطانيا، ليقرر مواطن بريطاني تدشين حملة من أجل التبرع للفتاة لدعمها معنويًا.

وتمكن المواطن البريطاني من جمع ما يقرب من 34 ألف جنيه إسترليني "47 ألف دولار" من خلال حملة التبرعات الجماعية، مضيفًا: "أردت أن تعرف الفتاة أن ليس كل شخص في بريطانيا فظيعًا وأننا نهتم لأجلها".

وجاء ذلك بعد هزيمة ألمانيا أمام إنجلترا (صفر-2) بملعب «ويمبلي» الشهير في العاصمة البريطانية لندن، بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020.

 

منتخب إنجلترا
تبرعات
منتخب ألمانيا
بطولة يورو
الأمم الأوروبية

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله يستر
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنَا: *سَلمَان *إنْ *رضى *رضينا * وَ *إنْ *زعَل *زعَلنَا✍🏻 وَ *أمريكا *مَاتجهَلنَا * مِنْ...
سالم الروقي
واللي يؤثر على رياضتنا هم الدجالون

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