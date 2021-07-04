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لبناني يصرخ وسط الشارع بسبب نقص دواء ابنته المريضة في الصيدليات ببيروت " فيديو "

منذ 14 دقيقة
1300
لبناني يصرخ وسط الشارع بسبب نقص دواء ابنته المريضة في الصيدليات ببيروت " فيديو "

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول أب لبناني يصرخ في الشارع بسبب نقص دواء ابنته المريضة في الصيدليات ببيروت.

واستغاث في الفيديو المتداول، الأب اللبناني بحثا عن دواء لابنته التي بلغت درجة حرارتها 40 على مدار 6 أيام.

وقال اللبناني في الفيديو:" معي سيارة و معي بنزين و معي مصاري بس ما فيه دواء، بنتي لها 6 أيام حرارتها 40!".

ويأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيين بسبب انقطاع البنزين، وقلة الدواء، بالإضافة إلى الفقر والجوع.

ويعاني اللبنانيين من النهب وفقدان الأمن والفوضى والتشريد بسبب سيطرة إيران على لبنان من خلال حزب الله الإرهابي الذي أفسد الحياة ببيروت.

لبنان
الصيدليات

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الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنَا: *سَلمَان *إنْ *رضى *رضينا * وَ *إنْ *زعَل *زعَلنَا✍🏻 وَ *أمريكا *مَاتجهَلنَا * مِنْ...
سالم الروقي
واللي يؤثر على رياضتنا هم الدجالون
العلم
311 مليون والشوارع والطرق كلها مطبات وحفر والمشاريع اللي يشتغلون عليها تطول أنجازها
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. ماسمعنوا بااللي قال // ابعد عن القرد لا يقردك بقرده وتغشلاك قردانه ..

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