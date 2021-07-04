لبناني يصرخ وسط الشارع بسبب نقص دواء ابنته المريضة في الصيدليات ببيروت " فيديو "

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول أب لبناني يصرخ في الشارع بسبب نقص دواء ابنته المريضة في الصيدليات ببيروت.
واستغاث في الفيديو المتداول، الأب اللبناني بحثا عن دواء لابنته التي بلغت درجة حرارتها 40 على مدار 6 أيام.
وقال اللبناني في الفيديو:" معي سيارة و معي بنزين و معي مصاري بس ما فيه دواء، بنتي لها 6 أيام حرارتها 40!".
ويأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيين بسبب انقطاع البنزين، وقلة الدواء، بالإضافة إلى الفقر والجوع.
ويعاني اللبنانيين من النهب وفقدان الأمن والفوضى والتشريد بسبب سيطرة إيران على لبنان من خلال حزب الله الإرهابي الذي أفسد الحياة ببيروت.