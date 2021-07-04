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أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

منذ 16 ساعة
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أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

سعيد العجل (صدى):
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24.756 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 815 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الاماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله يستر
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنَا: *سَلمَان *إنْ *رضى *رضينا * وَ *إنْ *زعَل *زعَلنَا✍🏻 وَ *أمريكا *مَاتجهَلنَا * مِنْ...
سالم الروقي
واللي يؤثر على رياضتنا هم الدجالون

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