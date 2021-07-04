القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كبلا شقيقهما في مكة 

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كبلا شقيقهما.
ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لشخص يصور نفسه وهو مكبل القدمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في المقطع.
واتضح أنه مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، كما أبانت إجراءات الاستدلال الأولية أن شقيقيه قاما بتكبيله، وتم القبض عليهما وإيقافهما.
حيث اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة، واستكمال التدابير والإجراءات النظامية لحماية المجني عليه.