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القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كبلا شقيقهما في مكة 

منذ 51 دقيقة
1727
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القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كبلا شقيقهما في مكة 

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كبلا شقيقهما.

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لشخص يصور نفسه وهو مكبل القدمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في المقطع.

واتضح أنه مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، كما أبانت إجراءات الاستدلال الأولية  أن شقيقيه قاما بتكبيله، وتم القبض عليهما وإيقافهما.

حيث اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة، واستكمال التدابير والإجراءات النظامية لحماية المجني عليه.

شرطة منطقة مكة المكرمة
مقيمين
النيابة العامة
الجنسية الباكستانية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130140
منذ 41 دقيقة
خيبوا تعلهم وزرفلوهم لديارهم ، هم واخوهم معهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130140
منذ 35 دقيقة
خيبوا املهم ......^^

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنَا: *سَلمَان *إنْ *رضى *رضينا * وَ *إنْ *زعَل *زعَلنَا✍🏻 وَ *أمريكا *مَاتجهَلنَا * مِنْ...
سالم الروقي
واللي يؤثر على رياضتنا هم الدجالون
العلم
311 مليون والشوارع والطرق كلها مطبات وحفر والمشاريع اللي يشتغلون عليها تطول أنجازها
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. ماسمعنوا بااللي قال // ابعد عن القرد لا يقردك بقرده وتغشلاك قردانه ..

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