فيلم تسجيلي نادر لزيارة الملك عبدالعزيز آل سعود للبحرين عام 1935 م

الرياض (صدى):
وثق فيلم تسجيلي نادر زيارة الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – للبحرين، خلال لقائه مع حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة.
ويرصد "الفيلم المسجل" مشاهد خلال قيام "الملك عبدالعزيز" بجولة في سوق المنامة عام 1935م، في استقبالات وبروتوكلات عالية المستوى.
وحظيت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبحرين بتقارب شديد وزار "الملك عبدالعزيز" البحرين ثلاث مرات شكلت الركيزة التي تقوم عليها العلاقة بين المملكة العربية السعودية والبحرين.
وبدأت الزيارة الأولى عام 1891م عندما كان الأمير عبدالعزيز برفقة والده الإمام عبدالرحمن آل سعود، وكان حينها في السادسة عشرة من عمره، ومكث في البحرين فترة من الزمن برفقة أبناء حاكم البحرين وتوابعها الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
أما الزيارة الرسمية الثانية عام 1930عندما أصبح الملك عبدالعزيز ملكًا، حيث عرج على البحرين عائدًا من زيارة الملك فيصل بن الحسين ملك العراق ومكث في البحرين يومين.
وجاءت الزيارة الرسمية الثالثة على أعلى المستويات من البروتوكولات والمراسم والاستقبال الجماهيري، والتقى حينها "الملك عبدالعزيز" بالشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة واستغرقت الزيارة خمسة أيام.
وتعتبر هذه الزيارة آخر زيارات الملك عبدالعزيز للبحرين، والتي امتازت دائمًا بطابعها الشعبي الجماهيري ودلالة على قوة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قيادة وشعبًا.