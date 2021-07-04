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وكيل النيابة العامة يلتقي مساعد وزير التجارة

منذ 11 ساعة
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وكيل النيابة العامة يلتقي مساعد وزير التجارة

سعيد العجل (صدى):
استقبل معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم الأحد معالي مساعد وزير التجارة بدر الهداب، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة التجارة.

ورحب معالي وكيل النيابة العامة في مستهل اللقاء بمعالي مساعد وزير التجارة، مثمناً ما تقوم به الوزارة من دور فعال في الوقاية من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه قال معالي مساعد وزير التجارة إن الجهات المعنية في الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، مقدماً شكره الجزيل للنيابة العامة على ما تقوم به في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

يجدر بالذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة اتخذت مؤخراً كافة الإجراءات اللازمة تمهيدا للربط الإلكتروني بين الجانبين بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.

 

 

 

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله يستر
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنَا: *سَلمَان *إنْ *رضى *رضينا * وَ *إنْ *زعَل *زعَلنَا✍🏻 وَ *أمريكا *مَاتجهَلنَا * مِنْ...
سالم الروقي
واللي يؤثر على رياضتنا هم الدجالون

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