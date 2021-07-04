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هلال الجوف يستقبل ما يزيد عن 20 الف اتصال خلال الربع الثاني من 2021م

منذ 16 ساعة
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هلال الجوف يستقبل ما يزيد عن 20 الف اتصال خلال الربع الثاني من 2021م

فاطمة الرويلي (صدى):
استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ ( 997 ) خلال الربع الثاني من عام 2021 م ما مجموعه 20812 اتصال اشتملت على العديد من أنواع المكالمات.

وكانت تلك المكالمات احتوت في مضمونا على 2577 بلاغاً لحالات اسعافية منها 1831 حالة مرضية و 981 لحوادث متفرقة بإصابات مختلفة موزعة في أماكن متعددة في منطقة الجوف.

وفي مجال التطوع قدم متطوعو ومتطوعات فرع الهيئة بالمنطقة العديد من المبادرات والمشاركات التطوعية والتي تتزامن مع جهود الهيئة للحد من إنتشار جائحة كورونا بمبادرات بلغت في مجمعها 65 مبادرة تطوعية.

كما قامت ادارة التدريب بفرع المنطقة خلال تلك الفترة بتدريب 725 متدرب ومتدربة بمختلف البرامج التدريبية ولكل التخصصات والتي اشتملت على 14 برنامج نفذت في مراكز التدريب التابعة للهيئة والموزعة بمنطقة الجوف.

ويحرص فرع الهيئة بمنطقة الجوف وذلك بتوجيها من سعادة مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي على تقديم أفضل الخدمات لمحتاجيها سواء بالخدمة الإسعافية أو التوسع بالمبادرات التطوعية أو في مجال التدريب لتصل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله يستر
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
حسن الزهراني
لو في هذا الزمن شنقوه اعلام الزعيق الفاسدين
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنَا: *سَلمَان *إنْ *رضى *رضينا * وَ *إنْ *زعَل *زعَلنَا✍🏻 وَ *أمريكا *مَاتجهَلنَا * مِنْ...
سالم الروقي
واللي يؤثر على رياضتنا هم الدجالون

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