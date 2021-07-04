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الحمادي: التوقعات تشير إلى استمرار التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية "فيديو" 

منذ 26 دقيقة
1653
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الحمادي: التوقعات تشير إلى استمرار التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية "فيديو" 

الرياض (صدى):
قال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، إن المؤشرات والتوقعات تشير ربما يكون التعليم في المرحلة الإبتدائية عن بُعد نظرا لعدم وجود لقاح كورونا لهم ومن أجل الحفاظ على أرواح طلابنا وطالباتنا.

وأوضح عبداللطيف الحمادي خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أن بداية الخطة المتفق عليها بين وزارتي الصحة والتعليم لتطعيم الفئة العمرية من 12 سنة إلى 18 سنة أي ما بعد المرحلة الإبتدائية.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تبقى المرحلة الإبتدائية في التعليم عن بعد، موضحا أنه سيكون هناك خطة تدريجية من العام الدراسي القادم؛ فبعض المواد سيكون تدريسها عن بعد وإلكترونيا.

التعليم عن بعد
فيروس كورونا
المرحلة الإبتدائية
لقاح كورونا
عبداللطيف الحمادي

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 580
منذ 4 دقائق
الناس عارفه من شهريين وانت باقي علي نوقعات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. علامه غطى وجهه وخرقه طالع ..غبي...!!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الملل
الناس عارفه من شهريين وانت باقي علي نوقعات
ابو محمد 😎 ✍️
لابد للعبد ان يركع لسيده .. .. رحم الله الملك عبد الله رحمة واسعه .. آمين ..
غييييوووورررر
تصرفات سفهاء نسأل الله أن يكفينا شر عواقبها ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا

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