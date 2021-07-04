عقوبات تطبق على القطاع الخاص في حال عدم الإلتزام بقرار توطين المهن القانونية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توطين المهن القانونية في القطاع الخاص، والذي استهدف مهن "مستشار قانوني نظم عامة / خاصة - أخصائي عقود - كاتب شؤون قانونية".
أما في حال عدم التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين المهن القانونية سيطبق عليها العقوبات التالية:
- إيقاف خدمات الاستقدام.
- إيقاف تجديد رخص العمل.
- إيقاف خدمة تغيير المهنة.
- إيقاف نقل العمالة إلى المنشأة.
- غرامة 20 ألف ريال.
وكانت صحيفة "صدى" قد تفرد بنشر خبر يفيد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن القانونية في القطاع الخاص والذي جاء على النحو التالي:
- بنسبة 50٪ اعتباراً من 1443/5/26ھ.
- بنسبة 70٪ اعتباراً من 1444/5/26ھ.
- الحد الأدنى للرواتب (5,500 ريال).
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