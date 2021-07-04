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عقوبات تطبق على القطاع الخاص في حال عدم الإلتزام بقرار توطين المهن القانونية

منذ ساعة
1609
عقوبات تطبق على القطاع الخاص في حال عدم الإلتزام بقرار توطين المهن القانونية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توطين المهن القانونية في القطاع الخاص، والذي استهدف مهن "مستشار قانوني نظم عامة / خاصة - أخصائي عقود - كاتب شؤون قانونية".

أما في حال عدم التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين المهن القانونية سيطبق عليها العقوبات التالية:

- إيقاف خدمات الاستقدام.

- إيقاف تجديد رخص العمل.

- إيقاف خدمة تغيير المهنة.

- إيقاف نقل العمالة إلى المنشأة.

- غرامة 20 ألف ريال.

وكانت صحيفة "صدى" قد تفرد بنشر خبر يفيد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن القانونية في القطاع الخاص والذي جاء على النحو التالي:

‏- بنسبة 50٪ اعتباراً من 1443/5/26ھ.

‏- بنسبة 70٪ اعتباراً من 1444/5/26ھ.

‏- الحد الأدنى للرواتب (5,500 ريال).

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توطين المهن القانونية

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الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنَا: *سَلمَان *إنْ *رضى *رضينا * وَ *إنْ *زعَل *زعَلنَا✍🏻 وَ *أمريكا *مَاتجهَلنَا * مِنْ...
سالم الروقي
واللي يؤثر على رياضتنا هم الدجالون
العلم
311 مليون والشوارع والطرق كلها مطبات وحفر والمشاريع اللي يشتغلون عليها تطول أنجازها
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. ماسمعنوا بااللي قال // ابعد عن القرد لا يقردك بقرده وتغشلاك قردانه ..

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