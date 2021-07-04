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امطار جنوب الطايف

منذ ساعة
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التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. علامه غطى وجهه وخرقه طالع ..غبي...!!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الملل
الناس عارفه من شهريين وانت باقي علي نوقعات
ابو محمد 😎 ✍️
لابد للعبد ان يركع لسيده .. .. رحم الله الملك عبد الله رحمة واسعه .. آمين ..
غييييوووورررر
تصرفات سفهاء نسأل الله أن يكفينا شر عواقبها ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا

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