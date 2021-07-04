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خايفه على حلاله من الكورونا
منذ ساعة
858
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130131
منذ 3 دقائق
هههههههههههههههههه ..
.. علامه غطى وجهه وخرقه طالع ..غبي...!!
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. علامه غطى وجهه وخرقه طالع ..غبي...!!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الملل
الناس عارفه من شهريين وانت باقي علي نوقعات
ابو محمد 😎 ✍️
لابد للعبد ان يركع لسيده .. .. رحم الله الملك عبد الله رحمة واسعه .. آمين ..
غييييوووورررر
تصرفات سفهاء نسأل الله أن يكفينا شر عواقبها ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
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