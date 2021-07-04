الصرامي: التوقفات الـ 7 لدوري المحترفين تؤثر على اللياقة البدنية للمحترف الأجنبي

نواف السالم (صدى):
عقب المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، على التوقفات الـ 7 لدوري المحترفين.
وقال سعود الصرامي:"توقف الدوري بهذا الرقم الكبير مثل ما نشرت الرياضية يجعل الدوري و معه الجمهور و الإعلام يعيش حالة من"التوهان" الذي ينعكس سلباً على المنافسات".
وأوضح أن "التوقف يضر بخطط الأجهزة الفنية و يمنح المحترف الأجنبي طلب إجازات متتالية تؤثر على الانسجام و اللياقة البدنية".
وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، طلبت اجتماعا مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما ستناقش لجنة المسابقات غدًا الإثنين، مع أندية دوري المحترفين، وفقًا للزميلة "الرياضية".