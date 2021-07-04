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بدء مشروع التنقيب الأثري في موقع ضرية بالقصيم

منذ 13 دقيقة
1177
بدء مشروع التنقيب الأثري في موقع ضرية بالقصيم

(صدى):
أطلقت هيئة التراث الموسم الأول لمشروع التنقيب الأثري في موقع ضرية بالقصيم، وذلك في إطار جهودها لحماية المواقع التراثية والثقافية في مختلف مناطق المملكة.

ويهدف المشروع إلى إبراز الدور الحضاري للمملكة في الحضارة الإنسانية بشكل عام والعصور الإسلامية بشكل خاص ومعرفة التسلسل التاريخي للموقع والحصول على أدلة مادية لمعرفة المعالم والقطع الأثرية ومدى الازدهار الحضاري الذي عاشته المنطقة.

وتعد "ضرية" واحدة من أكبر محطات طريق الحج البصري ومن أهم محطات قوافل الحجاج وحظيت بنصيب وافر من الذكر في المصادر الجغرافية والتاريخية والأدبية، فهى بلدة قديمة معروفة قبل الإسلام.

وازدادت أهميتها وشهرتها في الفترة الإسلامية وأصبحت منذ عصر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مرکزة لأشهر الأحمية وأكبرها في الجزيرة العربية "حمي ضرية".

 

القصيم
الجزيرة العربية
هيئة التراث
موقع ضرية
طرق الحج البصري

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الحالمي،، والله الزعيم ما ياخذ المتردية والنطيحة زيكم ههههههه قال أحمد موسى وفارشين سجاد احمر الفقراوي يبقى فقراوي مشتق من الفقر فقر البطولات والأخلاق...
ع. س. ع
خطف!! الله وأكبر من هذا الفلتة؟؟ دايم فريق الفقر لا بد يسوي اكشن؟؟ لاعب فاشل ومقلب وحرام يلعب حتى في الحواري،، قال خطف قال،،...
عالمي
رجع يلعب في اروبا ويدور الفار يحسب نفسه في السعوديه يقدر يمشيها له الهلال هنا اوربا كسر ظهر؟ بره
المهم
الله يرحم الملك عبدالله
السالم
رح شق التيك توك والسناب تعرض فيه الوحده مؤخرتها لا حياء من الله ولاخجل من الناس..سلمت أناملك يالطيب

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