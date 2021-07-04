هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تقيم لقاءً توجيهياً بعنوان "أصل من أصول أهل السنّة"

عبدالله الغامدي (صدى):
أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم لقاءً توجيهياً لمنسوبيه قدّمه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن ناصر بن حميد, بعنوان "أصل من أصول أهل السنّة" ضمن برامج وأنشطة حملة ( الخوارج شرار الخلق ).
تناول اللقاء بيان أصل من أصول أهل السنة وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ، ولزوم الجماعة وعدم التفرق.
وقال فضيلته : (وهذا الأصل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويأخذ عليهم الميثاق بالعمل به والصبر عليه ).
وأضاف فضيلته :( إن مما يورث الغل صحبة أهل البدع كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ والسرورية وداعش والقاعدة وغيرهم من الفرق المنحرفة المتطرفة ).
كما قدم فضيلته شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على جهوده المبذولة في اطلاق ومتابعة الحملات التوعوية ومنها ( الخوارج شرار الخلق ) التي تبين خطر هذه الفرقة المتطرفة ومن هم على عقيدتهم .
واختتم فضيلته بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- وأعز بهما الإسلام والمسلمين.