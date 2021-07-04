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 نواب أوكرانيون يطالبون بالتحقيق في ظهور جنديات بأحذية نسائية عالية الكعب "صور"

منذ ساعة
2147
 نواب أوكرانيون يطالبون بالتحقيق في ظهور جنديات بأحذية نسائية عالية الكعب "صور"

كييف (صدى):
طالب نواب أوكرانيون، وزارة الدفاع بالتحقيق في  ظهرت جنديات يتدربن على عرض عسكري وهن ينتعلن أحذية نسائية ذات كعب عال بدلاً من الأحذية العسكرية التقليدية.

ومن جهتها، ذكرت نائبة رئيس برلمان أوكرانيا يلينا كوندراتيوك، أن بعض النواب طلبوا من وزارة الدفاع التحقيق، في واقعة مشاركة طالبات عسكريات في التدريب وهن ينتعلن أحذية ذات كعب عال.

واعتبرت كوندراتيوم، أن هذا التصرف، الذي عرض على موقع وزارة الدفاع، يدل على انعدام الذوق والسلوك الفظ.

وأضافت: "السيد وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، هل تعتبر أن ذلك يقرب جيشنا من معايير الناتو؟ اعتبروا هذا بمثابة طلب مفتوح من جانبنا بخصوص إجراء تحقيق داخلي، وإبلاغ الجمهور بمن اتخذ هذا القرار، ومقدار الأموال التي تم إنفاقها على شراء هذه الأحذية من ضرائبنا ومن سيتحمل المسؤولية عن ذلك".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، مجموعة صور لتدريبات طالبات المعاهد العسكرية الأوكرانية للمشاركة في استعراض يوم الاستقلال. وفيها ظهرت الطالبات بالزي العسكري والأحذية ذات الكعب العالي.

 

الكعب العالي
أحذية
وزارة الدفاع الأوكرانية
المعاهد العسكرية الأوكرانية
أندريه تاران

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الحالمي،، والله الزعيم ما ياخذ المتردية والنطيحة زيكم ههههههه قال أحمد موسى وفارشين سجاد احمر الفقراوي يبقى فقراوي مشتق من الفقر فقر البطولات والأخلاق...
ع. س. ع
خطف!! الله وأكبر من هذا الفلتة؟؟ دايم فريق الفقر لا بد يسوي اكشن؟؟ لاعب فاشل ومقلب وحرام يلعب حتى في الحواري،، قال خطف قال،،...
عالمي
رجع يلعب في اروبا ويدور الفار يحسب نفسه في السعوديه يقدر يمشيها له الهلال هنا اوربا كسر ظهر؟ بره
المهم
الله يرحم الملك عبدالله
السالم
رح شق التيك توك والسناب تعرض فيه الوحده مؤخرتها لا حياء من الله ولاخجل من الناس..سلمت أناملك يالطيب

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