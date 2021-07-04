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بالفيديو.. التاريخ يذكر انحناء الرئيس الأمريكي لملك المملكة العربية السعودية

منذ 15 دقيقة
1567
بالفيديو.. التاريخ يذكر انحناء الرئيس الأمريكي لملك المملكة العربية السعودية

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو مشهد تاريخي لاينساه العالم ولا السعوديين خاصة عندما انحنى الرئيس الأمريكي بارك أوباما أمام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - .

ويظهر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز واقفًا بصبحة عدد من مرافقيه بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، فيما يبدو رئيس أمريكا منحنيًا أمامه.

يعكس هذا المشهد التاريخي مدى تأثير وثقل دولي لملوك المملكة العربية السعودية منذ زمن الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود ومرورًا بأبنائه من بعده وحتى عهدنا الحالي بقيادة الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لتستمر المسيرة المباركة بقيادة حكيمة اخضعت قادة ودولة العالم احترامًا وإجلالاً لهم.

 

باراك أوباما
عادل الجبير
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودي
ملوك السعودية
قادة العالم

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اذا لم تحترم علماء ولم تحترم شعب ولم تقمع اهل فسوق فاعلم بإن ماحل بغيرك سوف يصلك.. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وارزق حكامنا...
ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
منصور
جزاك الله خيرا
ابتهاج
انا ابتهاج امي اجنبية وابويا سعودي يسمح لي بزواج من عسكري سعودي
ابتهاج
انا سعوديه بس امي اجنبية وابويا جيزانيه . يسمح لي بزواج من عسكري سعودي

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