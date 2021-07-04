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ثور ينتقم من صاحبه
منذ ساعة
594
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد
اذا لم تحترم علماء ولم تحترم شعب ولم تقمع اهل فسوق فاعلم بإن ماحل بغيرك سوف يصلك.. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وارزق حكامنا...
ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
منصور
جزاك الله خيرا
ابتهاج
انا ابتهاج امي اجنبية وابويا سعودي يسمح لي بزواج من عسكري سعودي
ابتهاج
انا سعوديه بس امي اجنبية وابويا جيزانيه . يسمح لي بزواج من عسكري سعودي
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