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"فريق طبي " بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي

منذ 9 دقائق
1245
"فريق طبي " بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي

موسى عياشي (صدى):
نجح فريق طبي من قسم النساء والولادة في مستشفى الحرث العام من إنهاء معاناة مريضة حامل في الشهر التاسع مع جنينها وذلك بإجراء عملية قيصرية عاجلة بمشاركة استشارية نساء عبر تقنية الطب الاتصالي .

وأوضحت صحة جازان أن المريضة كانت تعاني من آلام، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات الإشعاعية تبيّن أنها تعاني من تقزم في النمو وضيق في الحوض مع نزول المشيمة في جدار الرحم واعتراض الجنين، مما جعل الحالة أكثر خطرًا، ويصعب تحويلها لمستشفى آخر.

حيث تم استخدام تقنية الطب الاتصالي والتواصل مع استشارية النساء والولادة وعرض حالتها، ونقلها إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قيصرية ناجحة نُقلت بعدها لقسم التنويم وتمت متابعة حالتها الصحية حتى تماثلها للشفاء التام ومغادرة المستشفى.

مستشفى الحرث
مريضة
قسم النساء والولادة
الطب الاتصالي

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اذا لم تحترم علماء ولم تحترم شعب ولم تقمع اهل فسوق فاعلم بإن ماحل بغيرك سوف يصلك.. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وارزق حكامنا...
ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
منصور
جزاك الله خيرا
ابتهاج
انا ابتهاج امي اجنبية وابويا سعودي يسمح لي بزواج من عسكري سعودي
ابتهاج
انا سعوديه بس امي اجنبية وابويا جيزانيه . يسمح لي بزواج من عسكري سعودي

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