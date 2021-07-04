نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"شؤون الحرمين" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج خلال موسم حج 1442هـ

منذ 42 دقيقة
1439
"شؤون الحرمين" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج خلال موسم حج 1442هـ

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام عن جاهزية الإدارات التابعة لها بالمسجد الحرام لاستقبال الحجاج والمصلين خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

ووضعت خطة عمل وفق منظومة متكاملة لهذا الموسم بعدد من المحاور، مع الحرص على تسخير كافة إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

وتكمن مهام الإدارات التابعة لوكالة شؤون المسجد الحرام في العديد من المحاور التي تحدد مهام كل إدارة وجاءت الخطة مقسمة على عدة محاور، وهي:

1- محور الأمن والسلامة:

حيث تستعد الإدارة العامة للأمن والسلامة بتنظيم الممرات والمصليات، وتفعيل دور لجنة تطبيق التباعد في جميع المسجد الحرام، لتضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة على صورتها المثلى، والحفاظ على سلامة وأمن قاصديها وموظفيها وممتلكاته.

2- محور العمل الميداني:

كما تعمل الإدارة العامة للإشراف الميداني بالتكامل مع الوكالة المساعدة للشؤون الميدانية، على الإشراف الميداني, بمتابعة جميع الخطط التشغيلية للإدارات ميدانياً ورصد الملاحظات والعمل مع الإدارات على تلافي جميع المعوقات وتذليل جميع الصعوبات.

3- محور الحشود والتفويج:

ويتمحور دور الإدارة العامة للحشود والتفويج في تنظيم تفويج الحشود بدخول المصلين إلى المواقع المخصصة لدخول المصلين للصلاة والطواف وكذلك المسعى ومرافق المسجد الحرام وفق الإجراءات المتبعة لحاملي التصاريح.

4-المحور الاجتماعي التطوعي:

وتكون الإدارة العامة للأعمال التطوعية بمتابعة الأعمال التطوعية المقدمة للرئاسة، وتقييم العمل التطوعي بالرئاسة وتطويره، والتواصل الدايم مع المتطوعين لتطوير العمل وتحسينه.

 

 

الحج
الحجاج
رئاسة شؤون الحرمين
العمل التطوعي
شؤون المسجد الحرام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
اذا لم تحترم علماء ولم تحترم شعب ولم تقمع اهل فسوق فاعلم بإن ماحل بغيرك سوف يصلك.. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وارزق حكامنا...
ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
منصور
جزاك الله خيرا
ابتهاج
انا ابتهاج امي اجنبية وابويا سعودي يسمح لي بزواج من عسكري سعودي
ابتهاج
انا سعوديه بس امي اجنبية وابويا جيزانيه . يسمح لي بزواج من عسكري سعودي

أخر الأخبار

الكويت تعلن وفاة الشيخ فيصل محمد عبد العزيز المالك الصباح
الكويت تعلن وفاة الشيخ فيصل محمد عبد العزيز المالك الصباح
منذ دقيقتين 1016
أحدث ظهور لعارض الأزياء فيصل الفيصل بعد غياب دام عامين 
أحدث ظهور لعارض الأزياء فيصل الفيصل بعد غياب دام عامين 
منذ 5 دقائق 112
"فريق طبي " بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي
"فريق طبي " بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي
منذ 9 دقائق 1244
توطين المهن القانونية في القطاع الخاص
توطين المهن القانونية في القطاع الخاص
منذ 13 دقيقة 1272
أسعار تذاكر رحلة الطيران من الظهران إلى البحرين قبل 65 عاما
أسعار تذاكر رحلة الطيران من الظهران إلى البحرين قبل 65 عاما
منذ 18 دقيقة 1463
"شؤون الحرمين" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج خلال موسم حج 1442هـ
"شؤون الحرمين" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج خلال موسم حج 1442هـ
منذ 42 دقيقة 1439
كلن على همه سرى
كلن على همه سرى
منذ 50 دقيقة 425
أسرع هدف في ديربي النصر والهلال
أسرع هدف في ديربي النصر والهلال
منذ 51 دقيقة 492
ثور ينتقم من صاحبه
ثور ينتقم من صاحبه
منذ 53 دقيقة 509
"الموارد البشرية" تصدر الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة المركبات
"الموارد البشرية" تصدر الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة المركبات
منذ 56 دقيقة 1412