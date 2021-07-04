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أمير تبوك يواسي في وفاة معالي المهندس محمد العمري

منذ 11 ساعة
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أمير تبوك يواسي في وفاة معالي المهندس محمد العمري

عطاالله العمراني (صدى):
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, أسرة العمري في وفاة فقيدهم معالي المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أمين منطقة تبوك سابقا – رحمه الله - .

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جهته أعرب أبن الفقيد عمر باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اذا لم تحترم علماء ولم تحترم شعب ولم تقمع اهل فسوق فاعلم بإن ماحل بغيرك سوف يصلك.. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وارزق حكامنا...
ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
منصور
جزاك الله خيرا
ابتهاج
انا ابتهاج امي اجنبية وابويا سعودي يسمح لي بزواج من عسكري سعودي
ابتهاج
انا سعوديه بس امي اجنبية وابويا جيزانيه . يسمح لي بزواج من عسكري سعودي

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