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اجتماع مرتقب لمناقشة خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020

منذ 19 دقيقة
1434
اجتماع مرتقب لمناقشة خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020

وكالات (صدى):
يعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جراي، اجتماعا في الأسبوع المقبل مع مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشان.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل بحث مناقشة خروج المنتخب من منافسات البطولة من دور الستة عشر أمام المنتخب السويسري بركلات الترجيح.

وأكد لو جراي أن منصب ديشان ليس تحت تهديد فوري، لافتا إلى أن خروج المنتخب من بطولة أمم أوروبا "يورو2020"يعد الفشل الأول لـ"ديشان".

وأضاف أن يجب على الجميع أن يفكر بشأن ما حدث بشكل جيد، مضيفا أن سيجتمع مع مدرب المنتخب في الأسبوع المقبل.

يذكر أن هذه هي أول مرة منذ كأس العالم 2010 يفشل فيها المنتخب الفرنسي في الوصول لدور الثمانية على الأقل في بطولة كبرى.

فرنسا
كرة القدم
منتخب فرنسا
يورو 2020
ديديه ديشان

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أحدث التعليقات

عبدالله شيخ حسن
هذه الاخبار صحيحة ومتداولة في مجالس العلم، واين لا اوافق الشيخ حفظه الله في ادانته الاخوان، بالتشدد، فالاخوانيون لا يكفرون الصوفية ولايستبيحون دماءهم وما...
نجاة محمد
هههههههههههه بجد الرجال هادا ملبوس بجني هلالي
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ملاقيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا خوف من الله ولاحياء ولا احترام للنفس ..

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