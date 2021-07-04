اجتماع مرتقب لمناقشة خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020

وكالات (صدى):
يعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جراي، اجتماعا في الأسبوع المقبل مع مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشان.
ويأتي هذا الاجتماع من أجل بحث مناقشة خروج المنتخب من منافسات البطولة من دور الستة عشر أمام المنتخب السويسري بركلات الترجيح.
وأكد لو جراي أن منصب ديشان ليس تحت تهديد فوري، لافتا إلى أن خروج المنتخب من بطولة أمم أوروبا "يورو2020"يعد الفشل الأول لـ"ديشان".
وأضاف أن يجب على الجميع أن يفكر بشأن ما حدث بشكل جيد، مضيفا أن سيجتمع مع مدرب المنتخب في الأسبوع المقبل.
يذكر أن هذه هي أول مرة منذ كأس العالم 2010 يفشل فيها المنتخب الفرنسي في الوصول لدور الثمانية على الأقل في بطولة كبرى.