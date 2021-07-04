بالصور.. أسعار ومواصفات موديل كيا كادنزا 2021

أميرة خالد (صدى):
تستعد شركة "كيا" لإطلاق موديل "كيا كادنزا 2021" الجديد والتي تتميز بعدد من المواصفات الخاصة بها خاصة وأنها تحظى بأصداء واسعة في سوق السيارات بالمملكة.
وتحتوي سيارة "كيا كادنزا 2021" على محرك V6 سعة 3300 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 275 حصان، و338 نيوتن، كما أنها تتمتع بعدد من تقنيات السلامة والأمان.
وتشتمل تقنيات الأمان المكابح الامامية التلقائية والتنبيه قبل الاصطدام مع وجود كاميرا في المرايا الجانبية أن اكل رؤية النقطة العمياء، و9 أيرباج لضمان افضل مستويات الحماية للسائق و الركاب .
وتتسم أيضًا بخاصية المساعدة في الركن وحساسات أمامية وخلفية من أجل التحرك بحرية و كاميرا 360 درجة و عدد من التقنيات الأخرى.
كما يتوفر بها أيضًا مجموعة عدادات الرئيسية مع شاشة ملونة 4.2 بوصة، وشاشة عرض 8 بوصة، مع مجموعة من ميزات الاتصال آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام الملاحة.
أما عن أسعار كيا كادنزا موديل 2021 فى المملكة فتأتي كالتالي:
- الفئة الاولى GDI MID بسعر 137 ألف ريال.
- الفئة الثانية GDI TOP بسعر 140 ألف ريال.