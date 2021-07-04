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انسحاب يزيد الراجحي من منافسات رالي طريق الحرير 2021

منذ 18 دقيقة
1409
انسحاب يزيد الراجحي من منافسات رالي طريق الحرير 2021

ماجد محمد (صدى):
انسحب البطل يزيد الراجحي، اليوم الأحد، من منافسات رالي طريق الحرير 2021.

وجاء ذلك رداً على قرار المنظمين بإلغاء الجزء الثاني من الرالي الذي يعبر إلى منغوليا بسبب انتشار وباء كورونا.

واتخذ يزيد الراجحي قرار الانسحاب بسبب إلغاء الجزء الثاني من الرالي، بالإضافة إلى إلغاء نقاطه، فرأى الراجحي أن المنافسة باتت غير مفيدة، وفق صحيفة "الشرق" القطرية.

يذكر أن يزيد الراجحي أنهى المرحلة الثانية من سباق رالي طريق الحرير، في المركز الثالث، خلف الروسي فلاديمير فاسيلييف، المتصدر، والفرنسي جيرلان تشيتشري.

يزيد الراجحي
منافسات
رالي طريق الحرير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههتههاويييلههههههههههههه ..
رااايق
هتمخولنه ليه اللحين بالبوركيني يجي مع الوجبات السريعة **!!! فلوسنا العيال *** صلصة البوركيني وصلصة الرنش ** ههههههههههههههههههههههه تعيش رجب تشوف العجب **
ابو محمد 😎 ✍️
المشتكى لله .. هياط اعمى اصم .. .. ويش نقول لهاالفساقى ...!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..

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