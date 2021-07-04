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أكثر من مائة مليون ريال لمشاريع النظافة لـ 22 حياً في مدينة تبوك

منذ 11 ساعة
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أكثر من مائة مليون ريال لمشاريع النظافة لـ 22 حياً في مدينة تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ اليوم مشروع النظافة الجديد والخاص بجمع ونقل النفايات لـ 22 حياً في مدينة تبوك , بتكلفة إجمالية بلغت مائة وثلاثة ملاين وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال .

ويهدف المشروع إلى تعزيز النظافة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الإنجاز وتتبع المركبات بنظام الـ GIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق حفاظًا على الصحة العامة، حيث يضم المشروع ( 93 ) معدة، و ( 2300 ) حاوية ، وأكثر من ( 5 آلاف ) برميل ، وتشمل المعدات ضواغط كبيرة، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات ، إضافة إلى عدد من سيارات المراقبين لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة.

وأكد آل محفوظ حرص أمانة المنطقة على بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وتقديم الخدمات البلدية بما يواكب تطلعات الأهالي، وأن هذا التدشين يأتي كمرحلة ثالثة لأعمال النظافة الانتقالي ، بعد أن تم مؤخراً تدشين مشروعين مماثلة في مدينة تبوك بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 89 مليون رياب ، وستستكمل الأمانة تدشين مشاريع أخرى خلال المدة القادمة - بمشيئة الله في هذا الشأن -.

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله شيخ حسن
هذه الاخبار صحيحة ومتداولة في مجالس العلم، واين لا اوافق الشيخ حفظه الله في ادانته الاخوان، بالتشدد، فالاخوانيون لا يكفرون الصوفية ولايستبيحون دماءهم وما...
نجاة محمد
هههههههههههه بجد الرجال هادا ملبوس بجني هلالي
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ملاقيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا خوف من الله ولاحياء ولا احترام للنفس ..

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