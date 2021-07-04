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كيدهن عظيم
منذ ساعة
811
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أحدث التعليقات
عبدالله شيخ حسن
هذه الاخبار صحيحة ومتداولة في مجالس العلم، واين لا اوافق الشيخ حفظه الله في ادانته الاخوان، بالتشدد، فالاخوانيون لا يكفرون الصوفية ولايستبيحون دماءهم وما...
نجاة محمد
هههههههههههه بجد الرجال هادا ملبوس بجني هلالي
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ملاقيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا خوف من الله ولاحياء ولا احترام للنفس ..
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