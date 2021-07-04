الثوم والصبار علاجات منزلية هامة لمرضى الكبد الدهني

أميرة خالد (صدى):
يعاني بعض الأشخاص من مرض "الكبد الدهني" والذي يؤثر على كفاءة الكبد وعمله بإزالة السموم من الجسم لذا فإصابة الأشخاص بأمراض الكبد تعد من أكثر الأمور التي تسبب القلق.
وهناك بعض الوصفات المنزلية التي يتبعها البعض لمحاولة علاج مرض "الكبد الدهني" وتتضمن أبرز هذه الوصفات "الكركم" والذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويعمل على الحماية إصابات الكبد وحماية أجسامنا من السموم الضارة.
وتتمتع المكسرات أيضًا بدورًا فعالاً في مكافحة مرض "الكبد الدهني" فهى تساعد في تحسين مستويات إنزيمات الكبد والجوز، لأنه غني بالأحماض الأمينية والجلوتاثيون وأحماض أوميجا 3 الدهنية.
أما الثوم فيعد أيضًا عنصر أساسي في النظام الغذائي والمبطخ لأنه ملئ بالعوامل المضادة للبكتيريا والسيلينيوم، ينشط الثوم إنزيمات التخلص من السموم في الكبد ويطرد السموم بشكل طبيعي.
أما فيما يتعلق بالصبار فكان غنيًا بالمغذيات النباتية ومفيد في إزالة السموم من جسمك وطرد جميع السموم التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للكبد كما يقلل بشكل كبير من الضغط على الكبد.