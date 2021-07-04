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متحدث الصحة يوضح نسبة المناعة ضد كورونا حال أخذ اللقاح قبل 10 أيام من الحج

منذ 32 دقيقة
1528
متحدث الصحة يوضح نسبة المناعة ضد كورونا حال أخذ اللقاح قبل 10 أيام من الحج

الرياض (صدى):
رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، على الاستفسارات الواردة بشأن مدى إمكانية تكون المناعة لمن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل الحج بـ 10 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن المناعة ضد الفيروس تبدأ تتكون اعتبارًا من الجرعة الأولى.

وأضاف أن الجرعة الثانية تكون منشطة للمناعة التي تكونت من الجرعة الأولى، لافتا إلى أن أخذها خلال 10 قبل الحج سيساهم في رفع نسبة المناعة حتى تصل إلى مستوى المناعة المنشودة.

 

وزارة الصحة
الصحة
كورونا
فيروس كورونا
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههتههاويييلههههههههههههه ..
رااايق
هتمخولنه ليه اللحين بالبوركيني يجي مع الوجبات السريعة **!!! فلوسنا العيال *** صلصة البوركيني وصلصة الرنش ** ههههههههههههههههههههههه تعيش رجب تشوف العجب **
ابو محمد 😎 ✍️
المشتكى لله .. هياط اعمى اصم .. .. ويش نقول لهاالفساقى ...!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..

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