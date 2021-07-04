نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تجمع الرياض الصحي الأول للراغبين بالحج: أرفعوا معدل لياقتكم

منذ 11 ساعة
1069
تجمع الرياض الصحي الأول للراغبين بالحج: أرفعوا معدل لياقتكم

سعيد العجل (صدى):
أطلق تجمع الرياض الصحي الأول حملة توعوية تحت شعار "حجٍ آمن"؛ والتي تهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج في ظروف استثنائية وفي ظل اجراءات وقائية تسهم في التصدي لجائحة كورونا، كما تهدف لزيادة الوعي بشأن سلامة الحجاج قبل وأثناء وبعد تأدية مناسك الحج بسهولة ويُسر.

وبيّن "التجمع الأول" بأن التوعية ابتداءًا من ما قبل الحج وتشمل أهمية زيادة معدل اللياقة البدنية للراغبين بالحج من خلال ممارسة الرياضة بالإضافة إلى أهمية الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية الإلزامية للحجاج.

وأكد "التجمع الأول" بأنه لا يوجد أي تعارض بين التطعيمات الخاصة بالحج وبين لقاح فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة الحصول عليها جميعها وهي متوفرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بجنوب وغرب العاصمة وهي مركز صحي سلطانة، مركز صحي ظهرة نمار، مركز صحي الخالدية، مركز صحي العزيزية 2، مركز صحي ظهرة البديعة، مركز صحي الملز.

يُذكر أن التجمع الصحي الأول أطلق حزمة من المبادرات التوعوية على مستوى مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحملات الميدانية في المراكز التجارية والمساجد والأماكن العامة؛ وذلك حرصًا على خلق بيئة آمنة صحيًا.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله شيخ حسن
هذه الاخبار صحيحة ومتداولة في مجالس العلم، واين لا اوافق الشيخ حفظه الله في ادانته الاخوان، بالتشدد، فالاخوانيون لا يكفرون الصوفية ولايستبيحون دماءهم وما...
نجاة محمد
هههههههههههه بجد الرجال هادا ملبوس بجني هلالي
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ملاقيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا خوف من الله ولاحياء ولا احترام للنفس ..

أخر الأخبار

برشلونة يدرس فسخ عقد الفرنسي أومتيتي من جانب واحد 
برشلونة يدرس فسخ عقد الفرنسي أومتيتي من جانب واحد 
منذ 8 دقائق 1224
اجتماع مرتقب لمناقشة خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020
اجتماع مرتقب لمناقشة خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020
منذ 18 دقيقة 1408
" الصحة ": الجرعة الثانية من اللقاح متاحة للفئة العمرية من 40 سنة هجري وأكثر
" الصحة ": الجرعة الثانية من اللقاح متاحة للفئة العمرية من 40 سنة هجري وأكثر
منذ 20 دقيقة 1470
الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
منذ 30 دقيقة 1460
بالصور.. أسعار ومواصفات موديل كيا كادنزا 2021
بالصور.. أسعار ومواصفات موديل كيا كادنزا 2021
منذ 39 دقيقة 1289
انسحاب يزيد الراجحي من منافسات رالي طريق الحرير 2021
انسحاب يزيد الراجحي من منافسات رالي طريق الحرير 2021
منذ 43 دقيقة 1619
فتاة تدخل في مُشادة مع شاب وتحاول الإشتباك معه
فتاة تدخل في مُشادة مع شاب وتحاول الإشتباك معه
منذ 44 دقيقة 604
تجيك البلاوي
تجيك البلاوي
منذ 46 دقيقة 434
مغامر في موقف صعب ضد فيل
مغامر في موقف صعب ضد فيل
منذ 47 دقيقة 407
وظائف شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة في بنك الرياض
منذ 50 دقيقة 1617