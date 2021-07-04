نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية تسفر عن تحرير 597 مخالفة وإغلاق 40 منشأة

منذ 11 ساعة
1054
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية تسفر عن تحرير 597 مخالفة وإغلاق 40 منشأة

محمد السعران (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11078 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 40 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 597 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 2099 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية، ودعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله شيخ حسن
هذه الاخبار صحيحة ومتداولة في مجالس العلم، واين لا اوافق الشيخ حفظه الله في ادانته الاخوان، بالتشدد، فالاخوانيون لا يكفرون الصوفية ولايستبيحون دماءهم وما...
نجاة محمد
هههههههههههه بجد الرجال هادا ملبوس بجني هلالي
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ملاقيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا خوف من الله ولاحياء ولا احترام للنفس ..

أخر الأخبار

برشلونة يدرس فسخ عقد الفرنسي أومتيتي من جانب واحد 
برشلونة يدرس فسخ عقد الفرنسي أومتيتي من جانب واحد 
منذ 8 دقائق 1224
اجتماع مرتقب لمناقشة خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020
اجتماع مرتقب لمناقشة خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020
منذ 17 دقيقة 1408
" الصحة ": الجرعة الثانية من اللقاح متاحة للفئة العمرية من 40 سنة هجري وأكثر
" الصحة ": الجرعة الثانية من اللقاح متاحة للفئة العمرية من 40 سنة هجري وأكثر
منذ 20 دقيقة 1470
الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
منذ 29 دقيقة 1460
بالصور.. أسعار ومواصفات موديل كيا كادنزا 2021
بالصور.. أسعار ومواصفات موديل كيا كادنزا 2021
منذ 39 دقيقة 1287
انسحاب يزيد الراجحي من منافسات رالي طريق الحرير 2021
انسحاب يزيد الراجحي من منافسات رالي طريق الحرير 2021
منذ 43 دقيقة 1619
فتاة تدخل في مُشادة مع شاب وتحاول الإشتباك معه
فتاة تدخل في مُشادة مع شاب وتحاول الإشتباك معه
منذ 44 دقيقة 582
تجيك البلاوي
تجيك البلاوي
منذ 46 دقيقة 434
مغامر في موقف صعب ضد فيل
مغامر في موقف صعب ضد فيل
منذ 47 دقيقة 407
وظائف شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة في بنك الرياض
منذ 50 دقيقة 1617