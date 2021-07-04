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بالفيديو .. الداخلية : غرامة مالية على من يحاول الوصول للمسجد الحرام دون تصريح بدءًا من يوم غد

منذ ساعة
1710
بالفيديو .. الداخلية : غرامة مالية على من يحاول الوصول للمسجد الحرام دون تصريح بدءًا من يوم غد

مكة المكرمة (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي حول الذي عقده اليوم الأحد، أنه سيتم معاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 10 الآف ريال وفي حال تكرارها ستتضاعف العقوبة.

ولفت إلى أن ذلك سيطبق اعتبارًا من 25 ذي القعدة الجاري حتى نهاية 13 من ذي الحجة المقبل، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة للحد من تفشي كورونا خلال موسم حج هذا العام.

وزارة الداخلية
الحج
موسم الحج
الداخلية
غرامة مالية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههتههاويييلههههههههههههه ..
رااايق
هتمخولنه ليه اللحين بالبوركيني يجي مع الوجبات السريعة **!!! فلوسنا العيال *** صلصة البوركيني وصلصة الرنش ** ههههههههههههههههههههههه تعيش رجب تشوف العجب **
ابو محمد 😎 ✍️
المشتكى لله .. هياط اعمى اصم .. .. ويش نقول لهاالفساقى ...!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..

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