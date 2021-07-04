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بالفيديو.. وزارة النقل تعتزم بناء سكة حديد بين ‎الرياض و ‎جدة

منذ 8 دقائق
1265
بالفيديو.. وزارة النقل تعتزم بناء سكة حديد بين ‎الرياض و ‎جدة

الرياض (صدى):
تواصل وزارة استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، إضافة لإنشاء ناقل وطني جديد.

وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران، وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.

وفي وقت سابق، قلل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تحمل في طياتها عدداً من المشاريع والبرامج الطموحة والواعدة .

جدة
الرياض
وزارة النقل
سكة حديد

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أحدث التعليقات

رحال كآلمطر
جيكرة ! مسوي فيها سكارليت جوهانسون !
محسن
صرنا مثل لبنان يوظفون البنات والرجال عطالى بطالى
زائر
كثير من وسائل السوشل ميديا زينت العلاقات الجنسية
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. ياشين الطفقه والخطفه اللي على غير سنع .. تبرِّد وجه راعيهاا ..
انا انا
فيه ناس وصلوا الى مرحلة البطر..وهذا نذير شؤم على المجتمع لان البلاء والسخط يحل بالجميع وغير مقتصر عليهم..لكن تخيل ناس فقراء يواجهوا صعوبة الحياة...

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