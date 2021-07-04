صلة العاصمة توقع إتفاقية تعاون مع مجموعة التعليم السويسرية

بدر الحارثي (صدى):
وقّعت شركة صلة العاصمة التجارية، إتفاقية تعاون مع مجموعة التعليم السويسرية لنقل المعرفة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال السياحة والفندقة ورفع مخرجات جودة التدريب وذلك بحضور مدير عام شركة صلة العاصمة التجارية الاستاذ وليد الشهري.
وتَضَمّنت الاتفاقية، تقديمَ الاستشارات في مجال التعليم بنقل الخبرة والمعرفة بالاستثمار في الكوادر البشرية لتعزيز رؤية السعودية ٢٠٣٠ ، وأوضح "الشهري" أن الاتفاقية ستعزز كفاءة المخرجات التعليمية وترفع من جودتها وتؤهل كوادر وطنية متخصصة في مجالات السياحة، الفندقة والطهي، وذلك ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد "الشهري" أن التعليم عنصر أساسي في عمليات التطوير الشاملة والمستدامة في السعودية، حيث يشهد حاليًا قطاع السياحة نقلة نوعية وكبيرة لافتًا إلى أن جميع كليات مجموعة التعليم السويسرية سيتم ربطها مع احد الجامعات السعودية لتمكينها لخلق نموذج عالمي عالي الجودة في مجال السياحة والفندقة.