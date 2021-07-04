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الأمر بالمعروف تفعّل حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً " في مركز نعام بالحريق

منذ 10 ساعات
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الأمر بالمعروف تفعّل حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً " في مركز نعام بالحريق

سعيد العجل (صدى):
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “ في مركز

نعام بمحافظة الحريق .

وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ، أن هذه الحملة التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية.

مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

 

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أحدث التعليقات

رحال كآلمطر
جيكرة ! مسوي فيها سكارليت جوهانسون !
محسن
صرنا مثل لبنان يوظفون البنات والرجال عطالى بطالى
زائر
كثير من وسائل السوشل ميديا زينت العلاقات الجنسية
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. ياشين الطفقه والخطفه اللي على غير سنع .. تبرِّد وجه راعيهاا ..
انا انا
فيه ناس وصلوا الى مرحلة البطر..وهذا نذير شؤم على المجتمع لان البلاء والسخط يحل بالجميع وغير مقتصر عليهم..لكن تخيل ناس فقراء يواجهوا صعوبة الحياة...

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