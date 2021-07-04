الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملتي "رب اجعل هذا البلدا آمناً" و "الخوارج شرار الخلق" في مرور المجمعة

سعيد العجل (صدى):
عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة المجمعة المحتوى الوقائي والتوعوي لحملتي (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) و ( الخوارج شرار الخلق ) في مرور محافظة المجمعة .
وتهدف الحملات إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال مدير مرور محافظة المجمعة العقيد نايف بن حسين الحريص رئيس الهيئة الشيخ شايع بن صالح البغيليل.
من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.
وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.