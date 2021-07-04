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أمير القصيم: امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقرارات التوطين ساهم في خفض معدلات البطالة بالمنطقة

منذ 13 ساعة
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أمير القصيم: امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقرارات التوطين ساهم في خفض معدلات البطالة بالمنطقة

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة ، أن ما تحقق للبرامج التوطين من مخرجات إيجابية في مؤشرات التوطين على مستوى المملكة، والتي اشتملت على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع نسب التوظيف ، وهذا يأتي امتثالأً لمنشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين ، وهو ما كشفت عنه الزيارات الميدانية للجان المعنية بالتوطين .

وبيّن سمو أمير القصيم بأن اللجنة التنفيذية للتوطين ماضية في تحقيق مستهدفات التوطين بالمنطقة ، والمنطلقة من خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، مشيداً بجائزة الشاب العصامي وأثرها لخلق فرص وظيفية وتحفيز الحاصلين عليها للتوسع في نشاطها الاقتصادية مما يوفر فرصاً وظيفية جديدة لطالبي العمل بالمنطقة, مشدداً بأنه لايمكن أن تتحقق مستهدفات التوطين الا بالتوسع بالاستثمار لأهميته القصوى كونه الأساس في خلق فرص العمل, مضيفاً سموه بأن برامج التوطين لا تقتصر فقط على القطاع الخاص ، وإنما يشمل توطين الوظائف بالجهات الحكومية بما فيها القطاع الصحي ، من خلال التدريب والتأهيل وتوطين الوظائف ذات الإحتياج بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، بالإضافة إلى توطين مراكز التقنية بالتعاون هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات ، لافتاً سموه بأنه تم إطلاق مبادرة جادة 30 الأول من نوعه على مستوى المملكة, وأحد أحدث مشاريع بنك التنمية الاجتماعية بفرعه في بريدة، حيث يأتي كجزء من الخطة الإستراتيجية لتحول فروع البنك لتقديم حزمة خدمات تمكينية وتأهيلية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة، وسيشهد إقامة معسكر القصيم للمشاريع الناشئة ، والذي سيسهم في فتح آفاق جديدة للشباب وتقدم لهم الفرص بأنواعها سواء تدريبية او استشارية او تمويلية لرواد الأعمال.

وكان سمو أمير القصيم قد ترأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع ،ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن ، ومدير عام فرع صندوق الموارد البشرية بالقصيم محمد النهابي ، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا والأمين العام لبرنامج التوطين بالإمارة أحمد المشيقح.

واستمع سموه خلال الاجتماع لشرح عن الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية ومسار عمل برنامج التوطين وما تحقق لها من إنجازات أسهمت في دعم برامج التوظيف والتوطين بالمنطقة ، واستعراض خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للتوطين ومعسكر القصيم للمشاريع الناشئة.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

رحال كآلمطر
جيكرة ! مسوي فيها سكارليت جوهانسون !
محسن
صرنا مثل لبنان يوظفون البنات والرجال عطالى بطالى
زائر
كثير من وسائل السوشل ميديا زينت العلاقات الجنسية
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. ياشين الطفقه والخطفه اللي على غير سنع .. تبرِّد وجه راعيهاا ..
انا انا
فيه ناس وصلوا الى مرحلة البطر..وهذا نذير شؤم على المجتمع لان البلاء والسخط يحل بالجميع وغير مقتصر عليهم..لكن تخيل ناس فقراء يواجهوا صعوبة الحياة...

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