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الأرصاد تحذر من هطول ‎أمطار رعدية على 4 مناطق حتى نهاية الأسبوع

منذ 35 دقيقة
1656
الأرصاد تحذر من هطول ‎أمطار رعدية على 4 مناطق حتى نهاية الأسبوع

الرياض (صدى):
نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على مرتفعات عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الأرصاد في تنبيها أن فرص هطول ‎الأمطار الرعدية مستمرةحتى نهاية الاسبوع الجاري على مرتفعات منطقتي ‎عسير ‎جازان(تشمل الأجزاء الساحلية)، وقد يمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتي ‎الباحة ‎مكة المكرمة ".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة وتَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

الأرصاد
أمطار رعدية
مناطق

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أحدث التعليقات

رحال كآلمطر
السعادة لا تقاس بالعمر ولكن في سن الشيخوخة الاهتمام بالصحة والعافية مهم
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ياشيخ
**""'سهم'""**😊
لو خبزت المرأه في بيتها افضل من خروجها بحاجة وبدون حاجة ... قالوا الحكماء اذا ارت هدم مجتمع ما فابدا بتفكيك الاسره ليصبح كل...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** اصلاً من يوم ماشفت وجهك وشفتك اللي كأنها طيـ .. مسوي رجيم وأنا غاسل يدي *ههههههههههه أستغفر...
رحال كآلمطر
أقوى فك على وجه الارض ! صعبه عليك

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