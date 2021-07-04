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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

منذ 25 دقيقة
1608
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأحد، فوق الـ11000 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2014، مرتفعا بنسبة 0.5 % عند 11032 نقطة (+ 53 نقطة)، بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال.

ويشهد مؤشر السوق، ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الجاري، لتصل مكاسبه إلى أكثر من 2340 نقطة وبنسبة 27 %.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 1 % عند 112.80 ريال، وسط تداولات بلغت 3.7 مليون سهم.

وأنهت أسهم "سابك للمغذيات" و"بنك الرياض" و"كيان السعودية" و"ساب" و"المتقدمة" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وصعد سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 1 % عند 38.60 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021.

وتصدر سهم "أنابيب" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عقب إعادته للتداول، مغلقا عند 22.02 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ900 ألف سهم.

وسجلت أسهم "مصرف الإنماء" و"الأندلس العقارية" و"بحر العرب"، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وفي المقابل، أغلق سهما "ينساب" و"المراكز العربية" عند 71.30 ريال (- 2 %) للأول و25.25 ريال (- 4 %) للثاني، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية على المساهمين.

وفيما يخص الصناديق العقارية، ارتفع صندوق "مشاركة ريت" بنسبة 1 % عند 11.48 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، عقب الإعلان عن توزيعات على مالكي الوحدات.

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أحدث التعليقات

رحال كآلمطر
السعادة لا تقاس بالعمر ولكن في سن الشيخوخة الاهتمام بالصحة والعافية مهم
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ياشيخ
**""'سهم'""**😊
لو خبزت المرأه في بيتها افضل من خروجها بحاجة وبدون حاجة ... قالوا الحكماء اذا ارت هدم مجتمع ما فابدا بتفكيك الاسره ليصبح كل...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** اصلاً من يوم ماشفت وجهك وشفتك اللي كأنها طيـ .. مسوي رجيم وأنا غاسل يدي *ههههههههههه أستغفر...
رحال كآلمطر
أقوى فك على وجه الارض ! صعبه عليك

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