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السجن لنجل كروبي بإيران بعد نشره رسالة لوالده تنتقد خامنئي

منذ 40 دقيقة
1671
السجن لنجل كروبي بإيران بعد نشره رسالة لوالده تنتقد خامنئي

وكالات (صدى):
قررت إيران الحكم على محمد حسين كروبي، نجل رجل الدين المعارض مهدي كروبي بالسجن سنة مع غرامة مالية.

وجاء على خلفية رسالة كتبها والده احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني في يناير العام ماضي، ما أدى إلى مقتل 176 راكبا، وفقا لقناة " الحدث ".

وكشف محمد جليليان، محامي الدفاع عن ابن مهدي كروبي، أحد قادة الحركة الخضراء البارزين، والخاضع للإقامة الجبرية، اليوم الأحد صدور حكم بالسجن ضد موكله لمدة عام بالإضافة إلى غرامة مالية.

وذكر أن محكمة الثورة الإيرانية حكمت على موكله لنشره رسالة وجهها والده إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، احتج فيها على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما أشار إلى أن السلطات موكله، بتهمة "التآمر" و"القيام بأنشطة تهدد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام"، عقب الرسالة التي خطها المعارض البارز، إلا أنها عادت وأفرجت عنه بعد 63 يومًا.

يذكر أن كروبي كان انتقد بشدة موقف خامنئي عقب إسقاط الطائرة، وخاطبه قائلا في حينه "ليس لديك مؤهلات القيادة".

إيران
خامنئي
السجن

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أحدث التعليقات

رحال كآلمطر
السعادة لا تقاس بالعمر ولكن في سن الشيخوخة الاهتمام بالصحة والعافية مهم
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ياشيخ
**""'سهم'""**😊
لو خبزت المرأه في بيتها افضل من خروجها بحاجة وبدون حاجة ... قالوا الحكماء اذا ارت هدم مجتمع ما فابدا بتفكيك الاسره ليصبح كل...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** اصلاً من يوم ماشفت وجهك وشفتك اللي كأنها طيـ .. مسوي رجيم وأنا غاسل يدي *ههههههههههه أستغفر...
رحال كآلمطر
أقوى فك على وجه الارض ! صعبه عليك

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